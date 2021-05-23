Каждый десятый работник петербургской промышленности оказался мигрантом

Согласно исследованию ВШЭ, 10% сотрудников промышленных предприятий города составляют иностранные граждане, что соответствует 45,5 тысячам человек.

Согласно данным исследования Высшей школы экономики, проведенного по заказу Комитета по труду и занятости населения, в промышленном секторе Санкт-Петербурга трудится 45,5 тысяч иностранных граждан. Это составляет 10% от общего числа работников отрасли.

Как сообщает издание "Деловой Петербург", указанное количество мигрантов представляет собой 13% от общего числа иностранных работников, занятых в различных сферах городской экономики. В исследовании учитывались как граждане стран Евразийского экономического союза, так и других государств.

В Комитете по труду отметили, что "целевое привлечение сотрудников с предварительной оценкой их профессиональных компетенций в странах исхода и последующим сопровождением на всех этапах трудоустройства" делает данный процесс более "эффективным и безопасным".

Ранее сообщалось, что мигрантам хотят ужесточить медосмотр перед въездом в Россию.

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