Каждый десятый работник петербургской промышленности оказался мигрантом

Согласно данным исследования Высшей школы экономики, проведенного по заказу Комитета по труду и занятости населения, в промышленном секторе Санкт-Петербурга трудится 45,5 тысяч иностранных граждан. Это составляет 10% от общего числа работников отрасли.
Как сообщает издание "Деловой Петербург", указанное количество мигрантов представляет собой 13% от общего числа иностранных работников, занятых в различных сферах городской экономики. В исследовании учитывались как граждане стран Евразийского экономического союза, так и других государств.
В Комитете по труду отметили, что "целевое привлечение сотрудников с предварительной оценкой их профессиональных компетенций в странах исхода и последующим сопровождением на всех этапах трудоустройства" делает данный процесс более "эффективным и безопасным".
Ранее сообщалось, что мигрантам хотят ужесточить медосмотр перед въездом в Россию.
Фото: freepik
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