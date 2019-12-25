В Усть-Луге после драки задержаны 31 мигрант и изъяты ножи

Конфликт между охраной и рабочими из-за рубежа перерос в потасовку с разбитым автобусом. Правоохранители изъяли у иностранцев почти три десятка ножей.

В Кингисеппском районе Ленинградской области полиция разбирается в обстоятельствах крупного конфликта, произошедшего на территории грузового терминала в деревне Лужицы. Инцидент случился минувшей ночью.

Как сообщили в главном управлении МВД, поводом для вызова наряда послужила драка между сотрудниками частного охранного предприятия и вахтовиками, прибывшими из стран ближнего зарубежья. Предварительно установлено, что причиной столкновения стала бытовая ссора. В ходе выяснения отношений неизвестные разбили стекла автобуса, который был припаркован на территории порта.

Следственный отдел инициировал уголовные дела по факту хулиганства и умышленного повреждения чужого имущества. Сотрудники полиции доставили в отдел свидетелей, очевидца и одного из активных участников потасовки. Всего же для разбирательства были приглашены 31 иностранный гражданин. При этом 16 из них подверглись административному задержанию.

В местах временного проживания иностранных специалистов оперативники провели осмотр. В результате изъято 29 ножей, а также мобильные телефоны. В настоящее время правоохранители продолжают мероприятия, направленные на выявление всех причастных к инциденту лиц. Очевидцы также засняли на видео момент, когда в гущу событий на высокой скорости въехал внедорожник с оранжевой мигалкой и специальной символикой.

Ранее мы рассказывали о том, что ученица 10 класса выжила после падения с высоты на Малой Балканской улице.

