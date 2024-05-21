Десятиклассница выжила после падения с 20 этажа на Малой Балканской

С тяжелейшими травмами пострадавшую доставили в больницу.

В Петербурге расследуют обстоятельства падения девушки-подростка с большой высоты. Инцидент произошел в одном из домов, расположенных на Малой Балканской улице.

Установлено, что ученица десятого класса сорвалась с балкона, находящегося на уровне 20 этажа. Падение смягчил козырек подъезда, что спасло несовершеннолетней жизнь. Прибывшие на место медики диагностировали у пострадавшей множественные тяжелые повреждения. У девушки зафиксированы закрытые переломы лицевых костей и таза, травмы грудной клетки и брюшной полости, а также черепно-мозговая травма.

В крайне тяжелом состоянии школьница была экстренно госпитализирована. Как сообщили в оперативных службах, пострадавшая является уроженкой Тывы, однако проживает в указанном доме на постоянной основе. Правоохранители устанавливают все детали и причины случившегося.

