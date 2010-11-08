Ёсимаса Хаяси прокомментировал планы Белого дома ввести пошлины против РФ и ее торговых партнеров.

Национальное правительство Японии будет рассматривать возможность введения новых ограничительных мер в отношении Кремля в рамках тесного сотрудничества со странами "Большой семерки" (G7). Соответствующее заявление перед местными журналистами на брифинге в Токио сделал генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси. Такие сведения эксперт огласил СМИ, ответив на вопрос о том, планирует ли страна вводить новые антироссийские запреты или ограничения в том случае, если Вашингтон введет импортные пошлины в размере 100 процентов в адрес РФ и ее торговых партнеров.

Мы и впредь будем принимать решения о необходимости тех или иных шагов, исходя из того, что необходимо для скорейшего достижения мира на Украине, и в тесном сотрудничестве с международным сообществом, в первую очередь с G7. В этой нашей базовой позиции изменений нет. Ёсимаса Хаяси, генсек кабмина Японии

Напомним, что Японское правительство с весны 2022 года ввело несколько пакетов санкций против России. Затем Россия прекратила консультации с властями из Токио по вопросу о мирном договоре. Москва вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности в южной части Курильских островов. Дополнительно были прекращены поездки в эти земли бывших японских жителей.

Япония считает важным телефонный разговор Трампа и Путина.

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