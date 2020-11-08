Япония считает важным предстоящий телефонный разговор Трампа и Путин

Ёсимаса Хаяси рассказал о позиции Токио по общению между Белым домом и Кремлем.

Японское правительств считает крайне важным предстоящий телефонный разговор между американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующее заявление перед местными журналистами на брифинге в Токио сделал генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси. Такие сведения эксперт огласил СМИ, подчеркнув, что власти рассчитывают на позитивные шаги Москвы в вопросе остановки боевых действий на украинской территории.

С точки зрения ситуации на Украине диалог между США и Россией, включая этот разговор, имеют очень большую важность, поэтому мы с большим вниманием следим за ситуацией. Ёсимаса Хаяси, генсек кабмина Японии

Напомним, что лидер Белого дома написал в социальной сети Truth Social аудитории о том, что 19 мая в 10:00 часов по времени побережья США (в 17 часов вечера по Москве) у него запланирован дистанционный контакт с Кремлем. Среди тем иностранный политик назвал мирное урегулирование регионального кризиса и торговлю. Глава вашингтонской администрации добавил, что после телефонной беседы с российским президентом он поговорит с Владимиром Зеленским и лидерами стран-членов НАТО.

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Фото и видео: YouTube / ニコニコニュース