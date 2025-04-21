Ёсимаса Хаяси указал только на позицию Украины, которая заявляла об обстрелах от ВС РФ.

Японские власти внимательно следят за тенденциями вокруг регионального конфликта на Украине. Соответствующее заявление перед местными журналистами на брифинге сделал генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси. Такие сведения эксперт огласил СМИ в связи с объявленным российским президентом Владимиром Путиным пасхальным перемирием.

Наша страна с большим вниманием и осторожностью следит за тенденциями в этом вопросе (урегулирования конфликта на Украине - ред.). Мы очень надеемся на позитивное отношение российской стороны по вопросу полного прекращения огня, реализации справедливого и продолжительного мира и будем работать для этого в тесном сотрудничестве с мировым сообществом. Ёсимаса Хаяси, генсек кабмина Японии

Генеральный секретарь правительства в Токио также изложил последовательность событий, связанных с перемирием. Однако в конце своей речи иностранный чиновник привел только мнение киевского режима о нарушениях перемирия Москвой, не упомянув о нарушениях со стороны Украины, о котором говорили в Минобороны РФ.

Напомним, что Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 18 часов вечера 19 апреля до 00 часов утра 21 апреля. Президент России отметил, что он исходит из того, что Украина последует примеру нашего госдуарства. Политический лидер уточнил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Владимир Зеленский же в своем Telegram-канале написал о том, что Украина будет действовать зеркально. В результате 20 апреля глава киевского режима предложил прекратить любые удары с использованием дальнобойных беспилотников и ракет по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 дней.

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