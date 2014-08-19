Япония продолжит требовать от США пересмотра пошлин на автомобили

Ёсимаса Хаяси ожидает от США пересмотра мер по ряду статей экспорта.

Власти в Токио позитивно оценивают приостановку введения "взаимных" пошлин США на 90 дней. Соответствующее заявление перед местными журналистами на брифинге сделал генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси. Иностранный чиновник заметил, что страна продолжит требовать от Вашингтона пересмотра введенных ранее таможенных пошлин на автомобили и их запчасти, сталь и алюминий.

Прежде всего, мы хотим как следует прояснить детали этого сообщения. Наша страна до сих пор на разных уровнях объясняла наше беспокойство и просили о пересмотре мер. В связи с этим мы позитивно оцениваем это заявление американской стороны. Ёсимаса Хаяси, генсек кабмина Японии

Напомним, что в четверг, 10 апреля, о позитивной оценке приостановки "взаимных" пошлин сообщил министр по восстановлению экономики Рёсэй Акадзава, который должен был стать главным контрпартнером американского министра по финансам Скотта Бессента в переговорах о пошлинах.

Премьер Японии соберет глав оппозиции для реагирования на пошлины США.

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