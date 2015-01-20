Премьер Японии соберет глав оппозиции для реагирования на пошлины США

Кабмин в Токио обсудит реакцию на американские пошлины.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба соберет сегодня, 4 апреля, руководителей оппозиционных партий страны для того, чтобы выслушать их мнение и выработать меры по реагированию на введение импортных пошлин со стороны Белого дома в Вашингтоне. Соответствующее заявление перед журналистами на брифинге сделал генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси. Иностранный чиновник заметил, что дано поручение для правительства о необходимости тщательного изучения содержания вводимых тарифных мер администрацией американского президента-республиканца Дональда Трампа и оценить их влияние на экономическое состояние Токио. В Японии планируют попросить США пересмотреть меры, но одновременно с этим процессом заняться поддержкой японской промышленности.

Исходя из того, что вопрос реагирования на это должен рассматриваться не только правительством и правящей партией, но и на межпартийном уровне с участием оппозиции, премьер-министр Исиба сегодня во второй половине дня выслушает мнения руководителей каждой партии. Ёсимаса Хаяси, генсек кабмина Японии

Напомним, что особые опасения по тарифной политике США в адрес Японии связаны с введением пошлин на импорт автомобилей, на которые в японском экспорте в Вашингтон приходится порядка 28 процентов. Дополнительно Дональд Трамп от 2 апреля заявил, что его страна установит минимальную ставку таможенных пошлин на все импортные товары в размере 10 процентов. Для отдельных стран мира он определил индивидуальные тарифы, в отношении Токио вводится ставка в 24 процента.

Япония выразила уверенность в готовности США защищать ее всеми средствами.

Фото и видео: YouTube / ニコニコニュース