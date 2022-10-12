Япония выразила уверенность в готовности США защищать ее всеми средствами

Ёсимаса Хаяси прокомментировал слова Трампа о военном альянсе с Токио.

Японское национальное правительство абсолютно уверено в том, что американская администрация из Вашингтона в рамках двустороннего договора о безопасности привержены защите Токио всеми средствами, включая ядерное оружие. Соответствующее заявление перед журналистами на брифинге сделал генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси. Таким образом иностранный чиновник прокомментировал высказывания лидера Белого дома от Республиканской партии Дональда Трампа об американо-японском оборонном военном альянсе.

Мы абсолютно уверены в том, что США будут выполнять свои обязательства в рамках японко-американского договора о безопасности, используя все свои возможности, включая ядерные. Ёсимаса Хаяси, генсек кабмина Японии

Иностранный чиновник пообещал, что японская сторона продолжит тесное сотрудничество с администрацией США, направленное на укрепление двустороннего боронного альянса.

Генсек кабмина Японии не сказал о поддержке целостности Украины в ответ на вопрос.

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