Власти из Токио не рассказали о традиционной позиции японского правительства о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Такой инцидент зафиксирован в ответ на вопрос со стороны местного журналиста о том, не изменилась ли эта позиция. Соответствующее заявление перед журналистами на брифинге сделал генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси. Таким образом иностранный чиновник прокомментировал недавние высказывания американского президента-республиканца Дональда Трампа о маловероятности возвращения к государственным границам Украины по состоянию на 2014 год.
Как я уже сказал, правительство с большим интересом следит за различными движениями вокруг Украины. Мы намерены продолжать тесное сотрудничество с международным сообществом для скорейшего установления справедливого и прочного мира на Украине.
Ёсимаса Хаяси, генсек кабмина Японии
Дополнительно Хаяси также не сказал о приверженности помощи киевскому режиму и санкционному давлению на Москву.
В Японии назвали важным участие США в борьбе с изменением климата.
Фото и видео: YouTube / ニコニコニュース
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