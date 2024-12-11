Генсек кабмина Японии не сказал о поддержке целостности Украины в ответ на вопрос

Ёсимаса Хаяси прокомментировал слова Трампа после проведенного телефонного разговора с Владимиром Путиным.

Власти из Токио не рассказали о традиционной позиции японского правительства о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Такой инцидент зафиксирован в ответ на вопрос со стороны местного журналиста о том, не изменилась ли эта позиция. Соответствующее заявление перед журналистами на брифинге сделал генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси. Таким образом иностранный чиновник прокомментировал недавние высказывания американского президента-республиканца Дональда Трампа о маловероятности возвращения к государственным границам Украины по состоянию на 2014 год.

Как я уже сказал, правительство с большим интересом следит за различными движениями вокруг Украины. Мы намерены продолжать тесное сотрудничество с международным сообществом для скорейшего установления справедливого и прочного мира на Украине. Ёсимаса Хаяси, генсек кабмина Японии

Дополнительно Хаяси также не сказал о приверженности помощи киевскому режиму и санкционному давлению на Москву.

В Японии назвали важным участие США в борьбе с изменением климата.

Фото и видео: YouTube / ニコニコニュース