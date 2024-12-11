В Японии назвали важным участие США в борьбе с изменением климата

Ёсимаса Хаяси оценил выход США из парижского соглашения.

Участие американской администрации в мерах по борьбе с мировым изменением климата по-прежнему важно. Соответствующее заявление перед журналистами на брифинге сделал генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси. Таким образом иностранный чиновник отреагировал на вопрос СМИ в Токио о том, как решение нового лидера Белого дома Дональда Трампа о повторном выходе страны из Парижского соглашения скажется на проблеме. Страна продолжит заниматься вопросом, изучая пути дальнейшего сотрудничества с Вашингтоном.

Изменение климата является неотложной проблемой, которая стоит перед всем человечеством, и по-прежнему важны усилия всех стран, включая государства, являющиеся основными источниками выбросов. Ёсимаса Хаяси, генсек кабмина Японии

Ранее Дональд Трамп подписал указ о повторном выходе из Парижского соглашения. Такая мера начинает действовать сразу после торжественной инаугурации, состоявшейся 20 января 2025 года. Иностранный политик ранее неоднократно высказывал сомнения в научной обоснованности концепции глобального потепления. В 2017 году лидер США вывел страну из Парижского соглашения по климату. К ноябрю 2020 года страна завершила процесс выхода из договоренности, однако в январе 2021 года вступивший в должность президента США Джо Байден подписал указ о возвращении Вашингтона в Парижское соглашение.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now