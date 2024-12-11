В Японии изучат меры США по введению пошлин

Ёсимаса Хаяси оценил решения Дональда Трампа по тарифам и пошлинам в отношении международных партнеров.

Японское правительство находится в курсе заявлений нового американского президента Дональда Трампа о планах введения пошлин на иностранные товары, однако власти будут реагировать "соответствующим образом" после изучения конкретных шагов Вашингтона. Соответствующее заявление перед журналистами на брифинге сделал генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси. Таким образом иностранный чиновник отреагировал на вопрос СМИ в Токио о том, как такое экономическое давление может повлиять на Японию.

Мы в курсе заявлений президента США Трампа, однако в настоящее время конкретное содержание мер неизвестно, поэтому мы будем реагировать соответствующим образом, сначала тщательно изучив конкретные детали мер и их влияние на Японию. Ёсимаса Хаяси, генсек кабмина Японии

Дональд Трамп в своей инаугурационной речи заявил о намерении пересмотреть торговую систему страны ради защиты национальных интересов, прав американских рабочих и их семей. Для реализации этой инициативы в США будет создана Служба внешних доходов. Ее сотрудники займутся сбором пошлин, налогов и прочих финансовых поступлений от международной торговли.

В Японии прокомментировали принцип наследования Хризантемового трона.

Фото и видео: YouTube / Defense Now