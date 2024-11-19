В Японии прокомментировали принцип наследования Хризантемового трона

Ёсимаса Хаяси оценил рекомендацию профильного комитета ООН.

Принцип прямого наследования Хризантемового трона строго по мужской линии не является дискриминацией женщин. Соответствующее заявление перед журналистами на брифинге сделал генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси. Таким образом иностранный чиновник отреагировал на вопрос СМИ в Токио о том, не планирует ли правительство последовать рекомендациям комитета ООН по ликвидации дискриминации в азиатской стране. Чиновник указал на то, что способ наследования затрагивает сами основы государства, поэтому не попадает под действие соглашения о ликвидации дискриминации явления.

После завершения расследования мы обозначили комитету позицию нашей страны, что критерии наследования престола не входят в базовые права человека... также передали свое сожаление в комитет. Ёсимаса Хаяси, генсек кабмина Японии

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