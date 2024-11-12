Ёсимаса Хаяси указал на анализ информации о размещении северокорейцев в РФ.

Сотрудничество России и Северной Кореи вызывает обеспокоенность у властей из Токио, поскольку этот процесс может привести к "ухудшению ситуации" на украинской территории, также повлиять на обстановку в сфере безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Соответствующее заявление перед журналистами на брифинге сделал генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси. Таким образом иностранный чиновник отреагировал на вопрос СМИ, оценив ратификацию Пхеньяном договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Москвой.

Развитие военного сотрудничества России и Северной Кореи в последнее время вызывает обеспокоенность не только потому, что приводит к дальнейшему ухудшению ситуации на Украине, но и с точки зрения влияния на обстановку в области безопасности в районе вокруг нашей страны. Ёсимаса Хаяси, генсек кабмина Японии

Таким образо иностранный чиновник повторил неоднократно отвергнутые Кремлем утверждения коллективного Запада о поставках оружия и отправке военных КНДР в Россию. Ёсимаса Хаяси добавил, что специалисты собирают и анализируют информацию по теме. Напомним, что Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило ранее населению о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын подписал указ о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. А 9 ноября закон одобрил и глава российского государства Владимир Путин.

Япония настроена на укрепление отношений с США, кто бы ни стал президентом.

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