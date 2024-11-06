Япония настроена на укрепление отношений с США, кто бы ни стал президентом

Ёсимаса Хаяси считает, что работать надо с любым кандидатом в США, выигравшим по голосам избирателей.

Японское правительство считает альянс с Вашингтоном основой своей внешней политики и политики в области безопасности, краеугольном камнем дипломатии, основой мира и процветания Индо-Тихоокеанского региона и мирового сообщества. Власти в Токио настроены на дальнейшее укрепление отношений с американской администрацией. Соответствующее заявление перед журналистами на брифинге сделал генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси. Таким образом иностранный чиновник отреагировал на вопрос СМИ о проводимых в США выборах.

Мы внимательно следим за президентскими выборами в США, однако это касается внутренних дел другой страны, поэтому я бы хотел воздержаться от комментариев. Ёсимаса Хаяси, генсек кабмина Японии

Хаяси указал прессе, что относительно рабочих контактов со следующим лидером Белого дома пока ничего не решено, однако в Японии планируют создать прочные отношения доверия и сотрудничества со следующей администрацией в США.

Японский генсек рассказал о характеристиках МБР, испытанной КНДР.

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