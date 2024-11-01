Японский генсек рассказал о характеристиках МБР, испытанной КНДР

Ёсимаса Хаяси оценил тренировку Пхеньяна по запуску ракеты.

Дальность полета межконтинентальной баллистической ракеты, испытание которой провела в четверг, 31 октября Северная Корея, может превышать 15 тысяч километров. Показатель зависит от веса боеголовки. Соответствующее заявление перед журналистами на брифинге сделал генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси. Иностранный чиновник заметил, что проведенные властями КНР маневры лишь усиливают напряженность в регионе и международном сообществе. Действия Пхеньяна в Токио считают категорически неприемлимыми.

На основании полученной информации, такой как дальность и высота полета, предполагается, что дальность межконтинентальной баллистической ракеты, выпущенной Северной Кореей, может достигать более 15 000 километров в зависимости от веса боеголовки. Ёсимаса Хаяси, генсек кабмина Японии

Ёсимаса Хаяси добавил, что японское правительство будет продолжать прилагать усилия по сбору и анализу информации о проведенном испытании МБР. Работы ведутся при тесном взаимодействии с различными странами, включая США и Южную Корею.

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