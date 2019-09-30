Япония призвала к немедленному прекращению огня в связи с операцией Израиля

Ёсимаса Хаяси прокомментировал действия ЦАХАЛ на границе с Ливаном.

В Токио серьезно обеспокоены обострением ситуации на Ближнем Востоке в связи с решением израильского руководства начале наземной операции в южной части Ливана. Страна призывает стороны регионального конфликта к немедленному прекращению огня. Соответствующее заявление перед журналистами на брифинге сделал генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси. Иностранный чиновник добавил, что важно найти дипломатическое решение, а также соблюдать резолюцию под номером 1701 Совета Безопасности ООН от августа 2006 года. В документе ведется речь о прекращении боевых действий в Ливане между ЦАХАЛ и шиитским движением "Хезболлах".

Мы призываем к немедленному прекращению огня между Израилем и "Хезболлах", чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации, призываем принять меры для предотвращения гибели гражданского населения. Ёсимаса Хаяси, генсек кабмина Японии

Ранее армия еврейского государства (ЦАХАЛ) объявила в социальных сетях о том, что приступила к проведению ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах соседней страны. рабские телеканалы сообщают об израильских воздушных ударах и обстрелах сопредельной территории.

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