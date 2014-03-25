Правительство Японии во главе с Кисидой ушло в отставку в полном составе

Ёсимаса Хаяси сообщил о кадровых перестановках в кабмине.

Японское правительство во главе с премьер-министром Фумио Кисидой ушло в отставку в полном составе перед созданием нового кабинета министров, который сформирует следующий глава Сигэру Исиба. Соответствующее заявление перед журналистами на брифинге сделал генеральный секретарь кабмина Ёсимаса Хаяси.

Позже днем местный парламент соберется на внеочередную сессию, в ходе которой Исиба, ставший по результатам выборов 27 сентября новым председателем правящей Либерально-демократической партии, будет избран премьер-министром страны. Данная политическая сила вместе со своим партнером по коалиции - партией "Комэйто" располагает большинством голосов в обеих палатах законодательного органа. Журналисты указывают, что рабочие места в кабинете сохранит генеральный секретарь или "второй человек" в правительстве Ёсимаса Хаяси, выступивший конкурентом Исибы на выборах главы ЛДП. Также место не потеряет министр государственных земель, инфраструктуры и транспорта Тэцуо Сайто, так как политик представляет партию "Комэйто". Руководителем оборонного ведомства может стать Гэн Накатани, который ранее же занимал данный пост в период с 2014 по 2016 годы при Синдзо Абэ, а главой внешнеполитического ведомства станет экс-министр обороны Такэси Ивая. Главой министерства по финансам будет бывший генеральный секретарь правительства Кацунобу Като, министром экономики, торговли и промышленности - Ёдзи Муто, который ранее был заместителем главы профильного ведомства. Япония ожидает, что министрами станут в общей сложности 13 человек, которые ранее не занимали должностей подобного уровня. До формирования нового правительства прежний кабинет министров будет исполнять свои обязанности.

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