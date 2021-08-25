Япония подтвердила задержание своего гражданина в Белоруссии

Ёсимаса Хаяси прокомментировал сообщения от телеканала "Беларусь-1".

Японское правительство подтвердило факт задержания своего гражданина на территории Белоруссии. В настоящее время ему оказывается консульская поддержка. Соответствующее заявление перед журналистами на брифинге сделал генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси. Иностранный чиновник указал на то, что посольство подтвердило сведения о том, что 50-летний японец попал в поле зрения местных правоохранительных органов из-за нарушения внутреннего законодательства.

Убедились, что особых проблем со здоровьем у него нет. Что касается этого дела, то я хотел бы воздержаться от предоставления каких-либо подробностей касательно причины задержания, обстоятельств. Мы продолжим оказывать ему максимальную поддержку. Ёсимаса Хаяси, генсек кабмина Японии

Напомним, что государственный телеканал "Беларусь-1" в среду, 4 августа, сообщил зрителям о том, что в республике задержан сотрудник японских спецслужб. Мужчина занимался сбором информации о социально-политической обстановке в стране, а также реализации китайской инициативы "Один пояс - один путь", происходящем на белорусско-украинской границе.

Экс-глава МИД Японии выдвинул свою кандидатуру на пост премьера.

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