Экс-глава МИД Японии выдвинул свою кандидатуру на пост премьера

Ёсимаса Хаяси напомнил о недавнем скандале в партии ЛДП.

Бывший глава японского министерства по иностранным делам, действующий генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсимаса Хаяси официально перед журналистами выдвинул собственную кандидатуру на должность нового председателя правящей в Токио Либерально-демократической партии (ЛДП). Такой человек в движении должен будет стать следующим премьер-министром. Иностранный чиновник указал на то, что в случае избрания он приложит все усилия для восстановления доверия к политической партии и ее представителям. Ранее против ЛДП возник общественный скандал из-за нарушений в сфере финансовой отчетности. Спикер в очередной раз принес извинения за скандал.

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Напомним, что Ёсимаса Хаяси Хаяси руководил внешнеполитическим ведомством в период с ноября 2021 года по сентябрь 2023 года. Дипломат считается одним из близких соратников действующего председателя правительства Фумио Кисиды. Кроме него на выборах планируют принять участие еще четверо действующих членов кабинета министров. Речь идет о главе МИД Ёко Камикаве, министре по вопросам цифровизации Таро Коно, министре по экономическим вопросам, торговле и промышленности Кэн Сайто и министре экономической безопасности Санаэ Такаити.

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