Генсек кабмина Японии замялся после вопроса о Курилах

Ёсимаса Хаяси прокомментировал просьбу японского депутата Мунэо Судзуки к Москве.

Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси не смог сразу же дать ответ на вопрос местным журналистам относительно позиции властей в Токио по вопросу о возобновлении посещений могил предков бывшими жителями Курильских островов. Иностранный чиновник был вынужден около минуты ждать напечатанных материалов, прежде чем дать официальный комментарий прессе во время брифинга.

Инцидент произошел в тот момент, когда корреспондент газеты "Асахи" напомнил спикеру о том, что совершивший рабочую поездку в Россию депутат верхней палаты парламента страны Мунэо Судзуки призвал Москву к возобновлению посещений могил предков бывшими жителями Курилов. В СМИ попросили прокомментировать позицию японского правительства. После того, как вопрос был задан, в зале возникла пауза. Обычно генсек сразу же зачитывает ответ на вопрос из имеющихся у него сведений. Однако на этот раз молчание длилось около одной минуты. Все это время спикер смотрел в сторону. Он ждал, что кто-то из сотрудников принесет ему распечатанные материалы.

Я воздержусь от комментариев по каждому из высказываний господина Судзуки. Что касается посещения могил на северных территориях, то правительство придает этому вопросу приоритетное значение. Люди старшего возраста, бывшие жители островов, искренне желают возобновления. Ёсимаса Хаяси, генсек кабмина Японии

В Токио заметили, что власти страны продолжают прилагать усилия на различных уровнях, чтобы решить вопрос, включая общение между послом Японии в России и заместителем министра иностранных дел России.

Токио заявил протест Москве из-за санкций против японских граждан.

Фото и видео: YouTube / ニコニコニュース