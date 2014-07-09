Токио заявил протест Москве из-за санкций против японских граждан

Ёсимаса Хаяси прокомментировал ограничения в отношении японских граждан.

Правительство в Токио заявило протест Москве в связи с введенными санкциями против 13 японских граждан. Соответствующее заявление перед журналистами на брифинге сделал генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси. Иностранный чиновник пояснил, что 24 июля российской стороне был выражен решительный протест. По словам эксперта, правительство продолжит принимать меры для защиты компаний и деловой деятельности Японии, остающихся на территории РФ.

Меры, о которых объявила российская сторона, ограничивают законную деятельность японских компаний, и мы считаем их совершенно неприемлемыми. Ёсимаса Хаяси, генсек кабмина Японии

Внешнеполитическое ведомство России 23 июля сообщило о бессрочном запрете на въезд 13 гражданам Японии. В "черном списке" оказались глава Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) Акихико Танака, председатель правления Toyota Motor Акио Тоёда, основатель корпорации Rakuten Хироси Микитани, глава фирмы Nikken Макото Амэмия.

США планируют разместить в Японии 48 истребителей F-35A.

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