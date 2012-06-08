США планируют разместить в Японии 48 истребителей F-35A

Ёсимаса Хаяси рассказал о военном сотрудничестве между Токио и Вашингтоном.

Американское министерство по обороне в ближайшие несколько лет планируют разместить на японской территории 48 истребителей пятого поколения F-35A. Соответствующее заявление перед журналистами на брифинге сделал генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси. Иностранный чиновник добавил, что страна также получит от Вашингтона 36 боевых самолетов F-16. При этом данная авиация производства США заменит размещенные на Мисаве F-16 и F-15. ранее такие планы подтвердило руководство Пентагона.

Мы рассматриваем это как шаг, направленный на дальнейшее повышение как потенциала ВС США, так и потенциала сдерживания и реагирования японского-американского альянса. Ёсимаса Хаяси, генсек кабмина Японии

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