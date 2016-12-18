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Япония не стала комментировать встречу лидеров РФ и КНР

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Ёсимаса Хаяси оценил встречу глав РФ и КНр на полях ШОС.

Японское правительство не комментирует прошедшие переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, однако пристально следит за развитием российско-китайских отношений. Соответствующее заявление перед журналистами на брифинге сделал генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси. Таким образом иностранный чиновник прокомментировал просьбу СМИ отреагировать на  рабочие переговоры между лидерами РФ и КНР, которые недавно состоялись. Эксперт заметил, что власти в Токио продолжают внимательно следить за развитием двусторонних контактов Москвы и Пекина.

Мы в курсе того, что в Казахстане прошла китайско-российская встреча на высшем уровне. Но хотел бы воздержаться от комментариев по поводу переговоров третьих стран.

Ёсимаса Хаяси, генсек кабмина Японии

Напомним, что рабочая встреча Путина и Си Цзиньпина прошла в казахстанском городе Астане. Мероприятие было организовано на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По сведениям от российского министра по иностранным делам Сергея Лаврова, эти переговоры прошли прекрасно, а политические лидеры двух стран продемонстрировали по отношению друг к другу полное понимание.

Япония внимательно следит за расследованием МУС по Украине.

Фото и видео: YouTube / ニコニコニュース

Теги: ёсимаса хаяси, китай, мид, япония
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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