Япония внимательно следит за расследованием МУС по Украине

Ёсимаса Хаяси напомнил, что Япония является страной-членом МУС.

Власти в Токио с большим вниманием следят за действиями Международного уголовного суда в отношении украинского кризиса. Соответствующее заявление перед журналистами на брифинге сделал генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси. Таким образом иностранный чиновник прокомментировал местным СМИ выдачу ордера МУС на арест секретаря российского Совета безопасности Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова.

Наша страна - участница МУС. И мы страна, которая доверила МУС ситуацию на Украине. Поэтому мы продолжим пристально следить за развитием расследования и дальнейшими действиями. Ёсимаса Хаяси, генсек кабмина Японии

Напомним, что 25 июня палата предварительного производства МУС выдала ордера на арест Шойгу и Герасимова. В пресс-службе Совбеза РФ назвали данное решение ничтожным "сотрясанием воздуха". А 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест главы государства Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Они обвиняются в причастности к военным преступлениям, "заключающимся в незаконной депортации населения", включая несовершеннолетних граждан.

Япония пообещала продолжить введение жестких санкций в отношении России.

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