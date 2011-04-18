Ёсимаса Хаяси прокомментировал диалог между США и РФ по военной линии.

Власти в Токио продолжат осуществлять жесткую санкционную политику в отношении России и поддерживать партнеров из Украины. Соответствующее заявление перед журналистами на брифинге сделал генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси. Таким образом иностранный чиновник прокомментировал вопрос журналистов о проведенных недавно телефонных переговорах между руководителями американского и российского министерств по обороне. Эксперт заметил, что японские власти ознакомились с заявлениями Вашингтона и Москвы по теме.

В сотрудничестве со странами G7, включая США, мы как следует продолжим применение жестких антироссийских санкций и поддержку Украины. Ёсимаса Хаяси, генсек кабмина Японии

В очередной раз Ёсимаса Хаяси выступил с трибуны с критикой российской деятельности в специальной военной операции. Генеральный секретарь правительства Японии добавил, что власти страны регулярно поддерживают контакты с американскими коллегами по всем связанным вопросам.

В Японии заявили, что следят за ситуацией в России после теракта.

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