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В Японии заявили, что следят за ситуацией в России после теракта

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Ёсимаса Хаяси прокомментировал трагедию в Дагестане.

Власти в Токио следят за ситуацией в России из-за теракта, произошедшего на территории Дагестана. Иностранное правительство напоминает о действующем призыве и рекомендации для собственных граждан воздержаться от любых поездок в РФ вне зависимости от цели, по которым такие визиты должны состояться. Соответствующее заявление перед журналистами на брифинге сделал генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.

Правительство продолжит внимательно следить за ситуацией в России, в том числе за этим инцидентом. На данный момент мы не получили никакой информации о каком-либо ущербе жизни или здоровью японских граждан.

Ёсимаса Хаяси, генсек кабмина Японии

Япония выразила России озабоченность из-за визита Путина в КНДР.

Фото и видео: YouTube / ニコニコニュース

Теги: дагестан, ёсимаса хаяси, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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