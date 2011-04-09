В Японии заявили, что следят за ситуацией в России после теракта

Власти в Токио следят за ситуацией в России из-за теракта, произошедшего на территории Дагестана. Иностранное правительство напоминает о действующем призыве и рекомендации для собственных граждан воздержаться от любых поездок в РФ вне зависимости от цели, по которым такие визиты должны состояться. Соответствующее заявление перед журналистами на брифинге сделал генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.
Правительство продолжит внимательно следить за ситуацией в России, в том числе за этим инцидентом. На данный момент мы не получили никакой информации о каком-либо ущербе жизни или здоровью японских граждан.
Ёсимаса Хаяси, генсек кабмина Японии
Япония выразила России озабоченность из-за визита Путина в КНДР.
Фото и видео: YouTube / ニコニコニュース
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