В Японии заявили, что следят за ситуацией в России после теракта

Ёсимаса Хаяси прокомментировал трагедию в Дагестане.

Власти в Токио следят за ситуацией в России из-за теракта, произошедшего на территории Дагестана. Иностранное правительство напоминает о действующем призыве и рекомендации для собственных граждан воздержаться от любых поездок в РФ вне зависимости от цели, по которым такие визиты должны состояться. Соответствующее заявление перед журналистами на брифинге сделал генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.

Правительство продолжит внимательно следить за ситуацией в России, в том числе за этим инцидентом. На данный момент мы не получили никакой информации о каком-либо ущербе жизни или здоровью японских граждан. Ёсимаса Хаяси, генсек кабмина Японии

Япония выразила России озабоченность из-за визита Путина в КНДР.

Фото и видео: YouTube / ニコニコニュース