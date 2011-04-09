  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:55
156
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Япония выразила России озабоченность из-за визита Путина в КНДР

0 0

Ёсимаса Хаяси оценил встречу Масаси Накагомэ с Людмилой Воробьевой в Москве.

Власти в Токио выразили Москве озабоченность из-за военного российско-северокорейского сотрудничества, а также недавнего официального рабочего визита лидера Кремля Владимира Путина в КНДР. Соответствующее заявление перед местными журналистами на брифинге сделал генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси. Чиновник указал на то, что свою позицию японцы огласили в ходе состоявшейся в Москве 21 июня встречи директора третьего департамента Азии Людмилы Воробьевой с директором департамента Европы Масаси Накагомэ японского МИД.

Данная встреча состоялась по случаю визита директора департамента Накагомэ в Москву для обмена мнениями с посольством Японии в России, а также с российской стороной. 

Ёсимаса Хаяси, генсек кабмина Японии

Эксперт пояснил СМИ, что Накагомэ в ходе встречи в Москве выступил за скорейшее возобновление гуманитарных обменов с южной частью Курильских островов,включая процесс посещения могил предков бывшими японскими жителями данных территорий. 

Япония ввела санкции за обход ограничений против России.

Фото и видео: YouTube / ニコニコニュース

Теги: ёсимаса хаяси, кндо, северная корея, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии