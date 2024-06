Япония ввела санкции за обход ограничений против России

Ёсимаса Хаяси прокомментировал новые ограничительные меры из-за обхода антироссийских санкций.

Токио вводит санкции против российских организаций и частных лиц из РФ, а также против 11 компаний и организаций из Китая, Индии, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана за обход западного давления в отношении Москвы. Соответствующее заявление перед журналистами на брифинге сделал генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.

Правительство одобрило введение мер в отношении организаций и частных лиц из России по заморозке активов и запрету на экспорт, а также за то, что они имеют отношение к обходу санкций - против организаций и компаний из третьих стран введение мер по заморозке активов и запрет на экспорт. Ёсимаса Хаяси, генсек кабмина Японии

Внешнеполитическое ведомство Японии опубликовала новый санкционный список. В нем говорится, что в "черном перечне" оказалась одна компания из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) - Sun Ship Management D Ltd, семь китайских фирм - Alpha Trading Investments Limited, Asia Pacific Links Ltd, Guangzhou Ausay Technology Co. Limited, Shenzhen 5G High-Tech Innovation Co., Limited, Shenzhen Biguang Trading Co. Ltd, Tordan Industry Limited, Yilufa Electronics Ltd и по одной компании из Индии (Si2 Microsystems Private Limited), Казахстана (Elem Group) и Узбекистана (Mvizion LLC).

Фото и видео: YouTube / ニコニコニュース