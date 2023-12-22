Япония выразила сожаление по поводу вето России по резолюции о ядерном оружии в космосе

Японское правительство выразило сожаление в связи с решением России воспользоваться правом вето в Совете Безопасности при Всемирной организации во время голосования по проекту резолюции Вашингтона и Токио о неразмещении ядерного оружия в космическом пространстве. Соответствующее заявление перед журналистами на брифинге сделал генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.
Вызывает сожаление, что он был отклонен из-за того, что Россия воспользовалась своим правом вето. Были проведены честные, прозрачные и откровенные дискуссии с целью преодоления разногласий среди участников, в том числе России и Китая.
Ёсимаса Хаяси, генсек кабмина Японии
По его словам, "Япония твердо верит, что космическое пространство должно оставаться территорией, свободной от ядерного оружия", в связи с чем Токио будет продолжать активно участвовать в дискуссиях по этому вопросу.
Япония отказалась оценивать позиции России и Украины по теракту в "Крокусе".
Фото и видео: YouTube / ニコニコニュース
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все