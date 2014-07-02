Из-за этого были отменены 10 рейсов.

В Японии на территорию аэропорта пробрался медведь. Об этом сообщил телеканал NHK.

Инцидент произошел 26 июня на территории аэропорта Ямагата. Зверь пробрался в район взлетно-посадочной полосы. Из-за этого были отменены 10 рейсов. В аэропорт были вызваны специалисты из местной охотничей организации, которые установили специальную ловушку. Отмечается, что медведь в нее попался. Решение о возобновлении полетов будет принято после оценки безопасности.

Ранее в Северо-Западном Управлении Росприроднадзора рассказали, что делать при встрече с медведем.

Видео: YouTube / DRM News