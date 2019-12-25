В Северо-Западном Управлении Росприроднадзора рассказали, что делать при встрече с медведем

Весной и летом медведи проявляют повышенную активность в поисках пропитания, и случаи появления хищников фиксируются в различных районах Ленинградской области.

Северо-Западное управление Росприроднадзора дало рекомендации жителям региона о правилах поведения при неожиданной встрече с медведями.

Весной и летом медведи проявляют повышенную активность в поисках пропитания, и случаи появления хищников фиксируются в различных районах Ленинградской области. Сотрудники управления напоминают, что нередко причиной визитов медведей на людские территории становятся оставленные человеком пищевые отходы. Для предотвращения нежелательного соседства рекомендуется поддерживать чистоту на участках и территориях вокруг домов.

В случае встречи с животным главное — избегать любых действий, которые могли бы спровоцировать агрессию. Нельзя подходить близко к медведю, пытаться сделать фото или каким-либо другим способом привлечь его внимание. Рекомендуется вести себя спокойно, медленно отступать, не делая резких движений.

Если медведь не ведет себя агрессивно, не встаёт на задние лапы и не пытается пугать вас фырканьем или рыком (обычно животные вначале фыркают, а затем начинают рычать), осторожно отходите в сторону, не отворачиваясь от зверя спиной и не убегая. Если же медведь начал проявлять признаки тревоги — рычать или фыркать, попробуйте создать шум, используя любые предметы под рукой. Ещё один способ — зрительно казаться крупнее, подвесив одежду на палку над головой, рекомендуют специалисты. Особенную осторожность следует соблюдать при обнаружении медвежат. Обычно рядом присутствует взрослая медведица, и попытка подойти к детёнышу обязательно спровоцирует атаку матери, стремящейся защитить свое потомство.

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