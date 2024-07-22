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В Ленобласти проверяют информацию о гибели рыбы в реках Войтоловка и Мга
Сегодня, 17:59
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В Ленобласти проверяют информацию о гибели рыбы в реках Войтоловка и Мга

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Прокуратура взяла ситуацию на контроль.

По поручению прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского начата проверка из-за возможного сброса неочищенных сточных вод в реки Войтоловка и Мга в Кировском районе. На место направлены сотрудники Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора и Росрыболовства для осмотра территории и отбора проб воды.

Поводом для проверки стали жалобы местных жителей. 7 июня на реке Войтоловка заметили признаки загрязнения: маслянистую плёнку и белую пену на поверхности воды. Также поступали сообщения о гибели рыбы в реке Мга в Кировском районе.

Если нарушения подтвердятся, прокуратура примет полный комплекс мер для привлечения виновных к ответственности.

Ранее Piter.TV сообщал, что на трассе "Кола" произошло смертельное ДТП с участием бензовоза.

Фото: Piter.TV

Теги: погибла рыба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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