По поручению прокуратуры на Пражской снесли незаконный торговый объект

Магазин установили без согласования с комитетом по градостроительству и архитектуре.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства о землепользовании и благоустройстве. На участке возле дома 34 по Пражской улице, без согласования с комитетом по градостроительству и архитектуре, был установлен торговый объект, сообщили 30 июня в надзорном ведомстве.

В результате принятых прокуратурой мер незаконный магазин демонтирован, на участке проведены работы по благоустройству.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура поручила отремонтировать асфальт возле торгового центра в Красногвардейском районе.

Фото: Piter.TV