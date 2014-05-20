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По поручению прокуратуры на Пражской снесли незаконный торговый объект
Сегодня, 16:21
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По поручению прокуратуры на Пражской снесли незаконный торговый объект

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Магазин установили без согласования с комитетом по градостроительству и архитектуре.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства о землепользовании и благоустройстве. На участке возле дома 34 по Пражской улице, без согласования с комитетом по градостроительству и архитектуре, был установлен торговый объект, сообщили 30 июня в надзорном ведомстве. 

В результате принятых прокуратурой мер незаконный магазин демонтирован, на участке проведены работы по благоустройству. 

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура поручила отремонтировать асфальт возле торгового центра в Красногвардейском районе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пражская улица, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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