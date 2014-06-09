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После реставрации в Эрмитаж вернули крест с изображением распятия Христа
Сегодня, 15:49
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После реставрации в Эрмитаж вернули крест с изображением распятия Христа

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В ходе работ укрепили деревянную доску, на самом кресте удалили поздние реставрационные наслоения, которые искажали цвет авторской краски.

В экспозицию Государственного Эрмитажа после реставрации вернули крест с изображением распятия Христа. Эта работа является единственной, принадлежащей пизанскому живописцу второй половины XIII века Уголино ди Тедиче, пишет телеканал "Санкт-Петербург"

В ходе работ укрепили деревянную доску, на самом кресте удалили поздние реставрационные наслоения, которые искажали цвет авторской краски. Также были сделаны интересные открытия: в частности, стали заметными следы серебрения фона. 

В правление Александра Николаевича Бенуа была создана эта экспозиция – экспозиция Ренессанса. В залах, которые вообще-то не для этого предназначались: это залы жилые, для гостей. Особо важно, что был создан вот этот зал. 

Михаил Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа 

Ранее мы рассказывали о том, что в Эрмитаже открылась уникальная выставка античных монет. 

Фото: Piter.TV 

Теги: реставрация, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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