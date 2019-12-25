Петербургские реставраторы заканчивают восстановление мозаичного панно "Человек и звезды"

Площадь композиции составляет около 100 квадратных метров, она набрана из более чем 150 тыс. элементов.

Реставраторы завершают восстановление мозаичного панно "Человек и звезды" на доме 1 по Боткинской улице, который расположен возле второго вестибюля станции метро "Площадь Ленина" в Петербурге. Откроют его 25 октября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Специалисты расчистили поверхность от загрязнений, закрепили плитку и обработали все швы. Работы проводят в рамках капитального ремонта фасадов служащих Финляндской железной дороги – памятника архитектуры эпохи северного модерна. В прошлом году дореволюционный ансамбль признали объектом культурного наследия регионального значения.

Площадь композиции составляет около 100 квадратных метров, она набрана из более чем 150 тыс. элементов. Керамическая глазурованная плитка производилась на заводе в Глебычево под Приморском, а стеклоплитка сухого прессования – на колпинском комбинате "Победа". Автором панно является заслуженный художник России Валентина Анопова.

Ранее мы рассказывали о том, что в Александровском парке в Царском Селе отреставрировали мост XIX века.

Фото: пресс-служба Смольного