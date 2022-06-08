В Эрмитаже открылась уникальная выставка античных монет

Монеты несут в себе отражение образов божеств и правителей древности, соединяя мифологию и исторические сюжеты, включая ранние христианские мотивы.

Сегодня в Георгиевском зале Зимнего дворца открылась выставка "Лики времени и власти: античные и византийские монеты. Дар М. Ю. Карисалова", которая продлится с 18 по 22 июня, сообщает "Вечерний Петербург", ссылаясь на пресс-службу Государственного Эрмитажа.

Российскому промышленнику Михаилу Юрьевичу Карисалову, известному как потомственный коллекционер и благотворитель, принадлежит уникальное собрание золотых и серебряных монет античного периода, Византийской империи и Востока, собранное семьёй на протяжении трёх десятилетий. Именно его коллекция пополнила фонды Эрмитажа лучшими и наиболее редкими экспонатами — 586 драгоценных монет идеальной сохранности. Подобное пополнение античными и византийскими артефактами столь высокого уровня произошло в музее впервые за десятилетия, начиная с середины XX столетия.

Монеты несут в себе отражение образов божеств и правителей древности, соединяя мифологию и исторические сюжеты, включая ранние христианские мотивы. Одной из интересных особенностей выставки является монета-фрагмент знаменитого сюжета: серебряный полушекель города Тир (Финикия), датированный I веком н. э., считается прототипом библейских "сребреников", использовавшихся для покупки предательства апостола Иуды.

Ранее мы сообщили о том, что День императорского рябчика утвержден в Эрмитаже.

Фото: Государственный Эрмитаж (Станислав Марченко)