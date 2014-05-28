День императорского рябчика утвержден в Эрмитаже

Слово "рябчик" ассоциируется скорее с птицей, но в действительности традиция посвящена уникальному растению.

Эрмитаж объявил новую праздничную инициативу — День императорского рябчика, приурочив событие ко дню основания Висячего сада Малого Эрмитажа, которому исполняется 260 лет. Название праздника могло бы ввести в заблуждение, поскольку слово "рябчик" ассоциируется скорее с птицей. Но в действительности традиция посвящена уникальному растению, получившему шуточное прозвище "рябчик" в русском языке. Дата выбрана в честь периода цветения этого экзотического цветка и юбилея самого сада, пишет "Петербургский дневник".

Практически каждому экскурсанту хотелось бы оказаться в Висячем саду Эрмитажа, где гуляла сама Екатерина Великая. Сад расположен на втором этаже дворца, прямо над историческими помещениями конюшни и манежа. Специально спроектированный архитектором Юрием Фельтоном Южный павильон и созданный французским зодчим Валлен-Деламотом Северный павильон служили местом досуга Екатерины, где устраивались музыкальные представления и игрища — отсюда пошло само название "Эрмитаж".

Благодаря особому устройству интерьера, в саду поддерживался уникальный климат: обогреваемый теплым воздухом снизу, он окружен высокими стенами и имеет удобное расположение рядом с водами Невы. Все это позволяло растениям расцветать гораздо раньше обычного и сохранять листья дольше осенью, создавая атмосферу вечной весны посреди суровых северных зим.

Главными украшениями сада были редкие и дорогие сорта цветов: фритиллярия, туя, жимолость, лапчатка и белая сирень, столь популярная в середине XIX века, что позволить украсить ею головные уборы могли лишь избранные представительницы высшего общества. Центральным элементом экспозиции выступал необычный и великолепный рябчик.

Доцент кафедры ботаники СПбГУ Валентина Бубырева подчеркнула, что семейство рябчиков насчитывает более 150 разновидностей. Родиной этого красивого цветка считается Восток, а русское наименование возникло из-за характерного окраса лепестков, напоминающего рябоватую поверхность.

Наиболее примечательным видом является рябчик императорский. Этот гигантоцветковый сорт может достигать высоты более метра, увенчанный пышной шапочкой зеленых листьев, образующих своеобразный "венец". Между листьями расположены эффектные ярко-оранжевые бутоны, опускающиеся вниз, словно королевская корона. Из-за своей формы и символичности цветок нередко называли "королевской короной".

Валентина Бубырева напомнила, что рябчик считался символом могущества и достоинства, часто появляясь на полотнах знатных персон и религиозных композиций, украшая композиции вокруг образов Девы Марии и младенца Христа.

Ранее мы сообщили о том, что День Эрмитажного кота отпраздновали 31 мая.

Фото: Государственный Эрмитаж