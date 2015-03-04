День Эрмитажного кота отпразднуют 31 мая

Главная площадка празднования расположится в Большом дворе Зимнего дворца, где посетителей ждет разнообразная развлекательная программа для всей семьи.

Государственный Эрмитаж готовится отпраздновать День Эрмитажного кота, ставший традиционным событием в стенах знаменитого музея.

Главная площадка празднования расположится в Большом дворе Зимнего дворца, где посетителей ждет разнообразная развлекательная программа для всей семьи. Особое событие пройдет в Иорданской галерее — торжественно откроется выставка лучших работ конкурса "Портрет Эрмитажного кота". Тема юбилейного мероприятия посвящена роли кошек как помощников человека, приуроченная к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Одновременно в Главном штабе откроется необычная выставка "Жил был кот", подготовленная студией "Новые городские художники". Гостям представят яркие полотна, отражающие образы любимых питомцев музея.

Праздник будет проходить с 12:00 до 17:00 и предложит гостям обширную программу:

Большой двор Зимнего дворца:

Конкурс "Мой Эрмитажный кот" — участники смогут расписывать деревянные фигурки котов.

Экскурсия "Там, где живут кошки", рассказывающая историю знаменитых кошачьих обитателей Эрмитажа.

Специальная творческая зона "О котах и для котов": мастер-классы, увлекательные викторины и игровые конкурсы от партнеров музея.

Акция "Почта России" — гости смогут отправить праздничные открытки друзьям и близким.

Доступ бесплатный, потребуется пройти через главные ворота.

Зимний дворец:

Игровая программа "Кошки в Эрмитаже" начнётся в 12:30 и познакомит гостей с жизнью животных в музее.

В 13:00 откроется выставка-портретов эрмитажных котов в Галерее Растрелли.

Новая экспозицию "Коты, цветы и бабочки" откроется в зале №333 в 14:00.

Посещение доступно по обычному билетному абонементу.

Главный штаб:

В 15:00 открывается выставка-студия "Жил-был кот" во втором дворе, вход свободен для всех желающих.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: пресс-служба Эрмитажа