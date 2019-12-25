Выставка "Личные вещи Пушкина" продолжает работу онлайн

Более 10 тысяч человек уже посетили физическую версию выставки, полюбовавшись уникальными предметами, связанными с жизнью и творчеством поэта.

Цифровая выставка "Личные вещи Пушкина", завершившая свою работу в "Бироновых конюшнях" на Мойке, 12, в Санкт-Петербурге, продолжает радовать поклонников творчества великого русского поэта. Теперь посетители могут погрузиться в атмосферу выставки онлайн, получив доступ к виртуальному экспонатному залу, доступному на специальном ресурсе, пишет spb.aif.ru.

Более 10 тысяч человек уже посетили физическую версию выставки, полюбовавшись уникальными предметами, связанными с жизнью и творчеством Пушкина. Онлайн-пространство предлагает пользователям уникальную возможность познакомиться с коллекцией из 37 ценных экспонатов, принадлежавших поэту и его окружению.

Особое внимание привлекают личные вещи, символизирующие ключевые моменты биографии автора. Одним из уникальных предметов является старинный карманный хронометр — первый заработок Александра Сергеевича, полученный от императрицы Марии Фёдоровны. Пользователи увидят многочисленные реликвии, тесно переплетающиеся с судьбой поэтов и деятелей русской литературы эпохи золотого века.

Здесь представлены артефакты, имеющие глубокую личную ценность, такие как школьный пенал Вильгельма Кюхельбекера, преподнесенный Пушкиным своему лицуственному товарищу, изящная трость с кнопкой от прадеда поэта Абрама Ганнибала, памятная чернильница с фигуркой арапчонка и другие редкие предметы быта.

Президент Всероссийского музея А.С. Пушкина Сергей Михайлович Некрасов подчеркнул, что главная цель виртуальной выставки — привлечь аудиторию разного возраста, заинтересовав их культурой и наследием Пушкина. Особое внимание уделяется детской аудитории, для которой создается уникальный цифровой опыт, позволяющий лучше понять творчество классика и увлечь юного зрителя историей его произведений.

Фото: Всероссийский музей А. С. Пушкина