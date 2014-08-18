Петербург стал одним из лидеров рейтинга регионов по инвестиционной привлекательности

Проверка показала, что из 86 проверенных регионов 38 инвестиционных команд, включая инвестиционную команду Петербурга, достигли высокого уровня доверия со стороны предпринимателей.

Минэкономразвития России опубликовало отчет по итогам проверки региональных инициатив, подтверждающий, что Санкт-Петербург входит в список субъектов федерации, высоко оцениваемых по качеству реализации Регионального инвестиционного стандарта (РИС). Оценка эффективности внедрений проходила на основании мнения бизнес-сообщества.

Заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов указал, что оценка качества внедрения РИС осуществляется как федеральными, так и региональными деловыми объединениями. Проверка показала, что из 86 проверенных регионов 38 инвестиционных команд, включая инвестиционную команду Петербурга, достигли высокого уровня доверия со стороны предпринимателей.

Полученные результаты свидетельствуют о высоком качестве внедрения РИС в Петербурге, что позитивно характеризует инвестиционный климат города.

Ранее мы сообщили о том, что пособия по беременности и родам получили свыше 3800 женщин – индивидуальных предпринимателей из Петербурга и Ленобласти.

Фото: Piter.TV