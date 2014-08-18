Петербург стал одним из лидеров рейтинга регионов по инвестиционной привлекательности

Минэкономразвития России опубликовало отчет по итогам проверки региональных инициатив, подтверждающий, что Санкт-Петербург входит в список субъектов федерации, высоко оцениваемых по качеству реализации Регионального инвестиционного стандарта (РИС). Оценка эффективности внедрений проходила на основании мнения бизнес-сообщества.
Заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов указал, что оценка качества внедрения РИС осуществляется как федеральными, так и региональными деловыми объединениями. Проверка показала, что из 86 проверенных регионов 38 инвестиционных команд, включая инвестиционную команду Петербурга, достигли высокого уровня доверия со стороны предпринимателей.
Полученные результаты свидетельствуют о высоком качестве внедрения РИС в Петербурге, что позитивно характеризует инвестиционный климат города.
Ранее мы сообщили о том, что пособия по беременности и родам получили свыше 3800 женщин – индивидуальных предпринимателей из Петербурга и Ленобласти.
Фото: Piter.TV
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