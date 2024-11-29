Пособия по беременности и родам получили свыше 3800 женщин – индивидуальных предпринимателей из Петербурга и Ленобласти

Чтобы воспользоваться правом на пособие,предпринимательницы должны добровольно вступить в систему социального страхования в региональном отделении СФР.

Более 3800 женщин- индивидуальных предпринимателей из Петербурга и Ленобласти стали получателями пособия по беременности и родам в 2025 году от регионального отделения Социального фонда России.

Женщины, зарегистрированные в статусе индивидуального предпринимателя в нашем регионе, имеют возможность претендовать на различные виды социальной поддержки, включая выплаты по временной нетрудоспособности, пособиям по беременности и родам, аналогичные льготам, предоставляемым официально трудоустроенным гражданам. Право на подобные меры распространено также на фермеров, возглавляющих хозяйства, адвокатов и нотариусов, ведущих самостоятельную практику.

Чтобы воспользоваться правом на пособие по беременности и родам, предпринимательницы должны добровольно вступить в систему социального страхования в региональном отделении СФР. Для этого потребуется подача заявления и уплата страховых взносов. Заявление подается несколькими способами: через личный кабинет портала государственных услуг, путем личного визита в офис организации или почтовым отправлением.

Важно учитывать, что выплата пособия возможна начиная со следующего календарного года после внесения страхового взноса. Размер ежегодного платежа на обязательное социальное страхование в 2025 году составляет 7809 рублей 12 копеек (расчет производится по формуле: 2,9 процента от величины установленного минимального размера оплаты труда, умноженной на двенадцать месяцев).

Женщины-предприниматели, состоящие в добровольных отношениях по социальному страхованию, вправе рассчитывать на следующие виды компенсаций:

Выплаты по временной нетрудоспособности, исчисляемые исходя из среднемесячного заработка, определяемого по величине минимальной заработной платы и количеству календарных дней болезни;

Пособие по беременности и родам за 140-дневный срок отпуска;

Единовременное пособие при рождении ребенка;

Регулярное ежемесячное пособие по уходу за малышом до полуторалетнего возраста.

Только за первые месяцы 2025 года территориальное подразделение СФР выплатило женщинам-предпринимателям, оплатившим страховые взносы:

Пособие по беременности и родам: 464 жительнице Петербурга и 3418 женщинам из Ленинградской области;

Единовременное пособие при рождении малыша: 106 петербуржанкам и 2716 жительницам ЛО;

Ежемесячные выплаты по уходу за детьми: 347 петербурженкам и 9026 женщинам из Ленинградской области.

Ранее мы сообщили о том, что отделение СФР по Петербургу и Ленобласти выплачивает специальную соцвыплату более 41,5 тыс. медработникам.

Фото: Unsplash (freestocks)