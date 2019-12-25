Отделение СФР по Петербургу и Ленобласти выплачивает специальную соцвыплату более 41,5 тыс. медработникам

Размер социальной выплаты рассчитывается каждой организацией индивидуально и варьируется от 4,5 до 50 тысяч рублей в зависимости от категории сотрудника, типа медицинского учреждения и численности населения населённого пункта.

Специальная социальная выплата предусмотрена для медицинских работников учреждений первичной медицинской помощи, центральной районной больницы, райбольниц, участковок, станций и отделений скорой помощи. Отделение Социального Фонда России (СФР) по Петербургу и Ленобласти осуществляет такую поддержку для 41 575 сотрудников медицинских организаций региона, из которых 28 538 относятся к петербургскому здравоохранению, а остальные 13 037 работают в лечебных учреждениях Ленинградской области.

Выплату медицинскому персоналу предоставляют автоматически без подачи заявления или обращения в отделение СФР. Средства перечисляются на основании сведений, предоставляемых самими медицинскими организациями. Единственным условием является включение медучреждения в систему государственного или муниципального здравоохранения и участие в программе обязательного медицинского страхования.

Размер социальной выплаты рассчитывается каждой организацией индивидуально и варьируется от 4,5 до 50 тысяч рублей в зависимости от категории сотрудника, типа медицинского учреждения и численности населения населённого пункта. Максимальная сумма назначается врачам, работающим в регионах с численностью населения менее 50 тысяч человек.

Получить социальную выплату вправе медики, официально трудоустроенные, включая находящихся в декретном отпуске и работающих неполный рабочий день, а также вновь принятые на освободившиеся вакансии. Важно отметить, что эта мера поддержки не учитывается при расчёте средней заработной платы, не облагается налогом на доходы физических лиц и не подлежит удержанию по судебным документам.

Как подчеркнул руководитель отделения СФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Константин Островский, ежемесячно медицинские организации формируют электронные реестры сотрудников, которым назначена специальная выплата, с указанием размера доплаты. Эти суммы не включаются в расчёт среднемесячной зарплаты и освобождены от налогообложения.

Перечисление денежных средств сотрудниками регионального отделения СФР осуществляется в течение семи рабочих дней после поступления электронного реестра. Деньги зачисляются на банковские карты "Мир" или личные счета работников, указанные в реестре.

Дополнительную информацию о мерах социальной поддержки можно получить на официальном веб-сайте отделения СФР, а также в официальных сообществах социальных сетей "ВКонтакте", "Одноклассники" и Telegram.

Ранее мы сообщили о том, как Отделение СФР по Петербургу и Ленобласти поддерживает участников СВО и членов их семей.

Фото: Piter.TV