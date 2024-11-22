Как Отделение СФР по Петербургу и Ленобласти поддерживает участников СВО и членов их семей

В частности, часть положенных социальных выплат и льгот для них оформляется проактивно.

Стало известно, какие меры поддержки участникам СВО и членам их семей оказывает Отделение Соцфонда по Петербургу и Ленобласти.

В частности, часть положенных социальных выплат и льгот для них оформляется проактивно. Когда порядок получения мер предписывает лично обращаться в клиентскую службу, участнику СВО стараются предоставить все полагающиеся услуги за один визит. Ветераны обеспечиваются пенсиями, ежемесячными денежными выплатами, средствами реабилитации, льготами и различными видами компенсаций.

С текущего года демобилизованные участники СВО также могут получить бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию в 12 санаториях, подведомственных Соцфонду.

Военнослужащим, которые в период нахождения в зоне СВО получили военную травму, Отделение СФР выплачивает пенсию по инвалидности, ежемесячную компенсацию и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение. Кроме того, для ветеранов проактивно оформляется электронный сертификат на получение технических средств по индивидуальной программе реабилитации и абилитации. Константин Островский, управляющий Отделением Социального фонда по Петербургу и Ленобласти

С 1 февраля выплаты проиндексированы на 9,5%. В набор соцуслуг входят лекарства, медицинские изделия, путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Помимо этого, период службы в зоне СВО учитывается в двойном размере из расчета 3,6 пенсионных коэффициента в год. Это включается в подсчет стажа для досрочного выхода на пенсию за длительный стаж.

Для членов семей участников СВО также предусмотрены меры поддержки. Среди них выплаты беременным женам и детям мобилизованных граждан. При комплексной оценке нуждаемости семьи для оформления единого пособия доходы мобилизованного не учитываются. Пособие назначается на шесть месяцев, затем его можно переоформить на новый срок. Пресс-служба Социального фонда по Петербургу и Ленобласти

Жена мобилизованного со сроком беременности не меньше 180 дней может получить единовременное пособие в размере 55,4 тыс. рублей. Уточнить детали можно в контакт-центре: 8 (800) 100-00-01.

Ранее мы рассказывали о том, что Отделение СФР по Петербургу и Ленобласти будет устанавливать соцдоплаты к пенсии с 2026 года.

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