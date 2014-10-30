Отделение СФР по Петербургу и Ленобласти будет устанавливать соцдоплаты к пенсии с 2026 года

Предложенные нововведения позволят оптимизировать механизм начисления пособий, уменьшив административную нагрузку на социальные службы.

Социальная доплата к пенсии в ряде регионов РФ со следующего года начнет устанавливаться и выплачиваться территориальными отделениями Социального фонда. В числе таких регионов — Санкт-Петербург и Ленинградская область. Такие изменения внесены в закон о государственной социальной помощи в 2025 году.

Предложенные нововведения позволят оптимизировать механизм начисления пособий, уменьшив административную нагрузку на социальные службы. Одновременно упрощается жизнь пенсионеров, которые сейчас часто сталкиваются с неудобствами из-за раздельного перечисления региональной добавки и основной пенсии. Такая практика вызывает дополнительные сложности, вынуждает пенсионеров отслеживать два разных платежа и создает дополнительную путаницу.

Отделение Социального фонд по Санкт-Петербургу и Ленинградской области будет устанавливать и выплачивать региональную соцдоплату в беззаявительном порядке. Пенсионерам не придется приходить в клиентские службы Отделения СФР для оформления или дополнительно подавать какие-либо документы. Константин Островский, управляющий Отделением Социального фонда по СПБ и ЛО

Право на соцдоплату региональное Отделение определит самостоятельно на основании имеющихся сведений в информационных системах. Социальный фонд России совместно с Министерством труда разрабатывает универсальную цифровую платформу, объединяющую всю необходимую информацию о гражданах, имеющих право на социальную поддержку. Когда платформа полноценно заработает, большинство положенных гражданам выплат начнёт назначаться автоматически, без обращения с заявлением.

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Фото: Piter.TV