В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в ближайшие месяцы

По словам депутата, пенсию повысят работающим пенсионерам на те баллы, которые они получили за 2024 год.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказал, кому повысят пенсии в ближайшие месяцы. Ее слова приводит "Лента.ру".

Депутат подчеркнула, что с 1 августа пенсию повысят работающим пенсионерам на те баллы, которые они получили за предыдущий 2024 год. По ее словам, пенсионеры могут получить до трех баллов ИПК. Кроме того, с октября 2025 выплаты военным пенсионерам повысят на 4,5%.

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