В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в ближайшие месяцы

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказал, кому повысят пенсии в ближайшие месяцы. Ее слова приводит "Лента.ру".
Депутат подчеркнула, что с 1 августа пенсию повысят работающим пенсионерам на те баллы, которые они получили за предыдущий 2024 год. По ее словам, пенсионеры могут получить до трех баллов ИПК. Кроме того, с октября 2025 выплаты военным пенсионерам повысят на 4,5%.
Ранее мы сообщали, что в Госдуме предложили увеличить налоги для сверхбогатых россиян.
Фото: pxhere.com
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