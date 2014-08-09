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В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в ближайшие месяцы
Сегодня, 9:11
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В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в ближайшие месяцы

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По словам депутата, пенсию повысят работающим пенсионерам на те баллы, которые они получили за 2024 год.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказал, кому повысят пенсии в ближайшие месяцы. Ее слова приводит "Лента.ру".

Депутат подчеркнула, что с 1 августа пенсию повысят работающим пенсионерам на те баллы, которые они получили за предыдущий 2024 год. По ее словам, пенсионеры могут получить до трех баллов ИПК. Кроме того, с октября 2025 выплаты военным пенсионерам  повысят на 4,5%.

Ранее мы сообщали, что в Госдуме предложили увеличить налоги для сверхбогатых россиян.

Фото: pxhere.com

Теги: госдума россии, пенсии, светлана бессараб
Категории: Лента новостей, Новости России,

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