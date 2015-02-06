В Госдуме предложили увеличить налоги для сверхбогатых россиян

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил увеличить налоги для сверхбогатых россиян. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".
По словам Миронова, нынешний объем средств, поступивших в бюджет от новой пятиступенчатой шкалы НДФЛ, выглядит "удручающе низким". Речь идет о показателе около 38 млрд рублей. Депутат предложил ввести ставку в 25% на доходы от 250 до 500 млн рублей в год, Кроме того, предлагается ставка в 35%, если сумма превышает этот потолок. Он подчеркнул, что проблему можно и нужно решать.
Ранее Миронов призвал разобраться с переработками учителей.
Фото: Piter.tv
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