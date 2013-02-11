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Миронов призвал разобраться с переработками учителей
Сегодня, 13:31
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Миронов призвал разобраться с переработками учителей

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По его мнению, чиновники пытаются "решать проблемы только на бумаге".

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов призвал разобраться с переработками учителей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на представителей партии.

По мнению Миронова, чиновники пытаются "решать проблемы только на бумаге". Он подчеркнул, что в школах сложилась "критическая ситуация", которая плохо сказывается на качестве обучения. Депутат отметил, что только прокуратура даст адекватную оценку положению дел с оплатой и уровнем социальной защиты педагогов.

Ранее в Госдуме предложили создать службу для сообщений о нападениях бездомных животных.

Фото: Piter.tv

Теги: госдума россии, переработки, сергей миронов, учителя
Категории: Лента новостей, Новости России,

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