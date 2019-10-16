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В Госдуме предложили создать службу для сообщений о нападениях бездомных животных
Сегодня, 13:26
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В Госдуме предложили создать службу для сообщений о нападениях бездомных животных

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Одна из предложенных идей заключается в создании такой системы на основе экстренной службы "112".

Депутат Госдумы Нина Останина предложила создать службу для сообщений о нападениях бездомных животных. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".

По словам депутата, одна из предложенных идей заключается в создании такой системы на основе экстренной службы "112". Отмечается, что сотрудники службы будут действовать как полиция или Росгвардия в случае прямой угрозы жизни. Останина подчеркнула, что это поможет справиться с обезумевшим животным и защитить людей.

Ранее в Минпромторге предложили разработать единый стандарт русской кухни.

Фото: Piter.tv

Теги: бездомные животные, госдума россии, нина останина, служба
Категории: Лента новостей, Новости России,

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