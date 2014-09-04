В Минпромторге предложили разработать единый стандарт русской кухни

Замглавы ведомства отметил большой потенциал развития этого сектора экономики.

Заместитель главы Минпромторга Роман Чекушов предложил разработать единый стандарт русской кухни. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам Чекушова, в ведомстве планируют создать рабочую группу по выработке ее стандарта. Он подчеркнул, что подробное описание "русской кухни" на государственном уровне просто отсутствует. Замглавы Минпромторга отметил большой потенциал развития этого сектора экономики.

Ранее Воробьев рассказал о проектах трансформации госуслуг в Подмосковье.

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